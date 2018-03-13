Пенсионерка получила 80% ожогов тела поливая цветы в Астраханской области

Пенсионерка получила 80% ожогов тела, когда поливала цветы у себя дома в Астраханской области, сообщает пресс-служба управления МВД по региону.

Женщина в возрасте 90 лет получила множественные ожоги у себя дома. Несчастный случай произошел, когда пожилая женщина поливала цветы и ее халат коснулся газового котла. От соприкосновения материал вспыхнул на пенсионерке, сообщает «Астрахань 24».

В медицинском учреждении было установлено, что 90-летняя пострадавшая получила 80% ожогов тела. Скорую помощь женщине вызвала ее внучка. По факту произошедшего следственные органы проводят проверку.