Гаражный бокс на площади 1,2 тыс. кв. м загорелся под Иркутском

Пожарные тушат гаражный бокс на площади 1,2 тыс. кв. м в городе Усть-Кут на севере Иркутской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Спасатели получили информацию о возгорании на Советской улице в 9:00 по местному времени (4:00 мск) от очевидцев. На момент прибытия пожарных расчетов существовала частичная угроза разрушения здания, а также распространения огня на соседние строения. По предварительным данным, внутри здания находилась грузовая техника.

В ликвидации возгорания задействованы 32 человека и девять единиц техники. Борьбе с огнем препятствует отсутствие в районе пожара гидрантов.

Причину возгорания эксперты рассчитывают установить после окончательной ликвидации возгорания.