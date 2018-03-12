Скончался знаменитый модельер Юбер де Живанши

Легендарный французский модельер Юбер де Живанши скончался в возрасте 91 года, сообщает агентство AFP.

Граф Юбер Джеймс Марсель Таффен де Живанши — французский модельер, правнук французского живописца Пьера-Адольфа Бадена.

В 1952 году основал модный дом Givenchy. На тот момент он был самым молодым из модельеров уровня высокой моды.

Воплощением представлений Живанши о том, как должна выглядеть женщина, для которой он создает наряды, стала актриса Одри Хепбёрн.

Их первое сотрудничество началось с фильма «Сабрина» (1954).

Хепбёрн была близким другом модельера и участвовала в показах его коллекций.

Для актрисы в 1957 году дизайнер создал свои первые духи — аромат L’Interdit.

Другой знаменитой женщиной, воплощавшей стиль Живанши, была Жаклин Кеннеди. На похоронах мужа, президента США Джона Кеннеди, она была в платье модного дома Givenchy.