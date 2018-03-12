МВД предложило 1 млн рублей за информацию о двойном убийстве в Москве

МВД России объявило вознаграждение в размере 1 млн рублей за предоставление информации, способствующей раскрытию двойного убийства, и оказание помощи в установлении личности преступника. В частности, речь идет о предполагаемом убийце, подозреваемом в убийстве женщины и ее малолетней дочери в Москве в 2015 году, сообщили в пресс-службе ведомства.

Установлено, что трагедия произошла в квартире элитного жилого комплекса на улице Шаболовка. Злоумышленник проник в квартиру через крышу дома и нанес множество колото-резаных ранений 41-летней женщине и ее 10-летней дочери, после чего скрылся. От полученных ранений женщина и девочка скончались на месте. По факту убийства возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ.

Правоохранительные органы, изучив полученную запись с камер видеонаблюдения, установили, что убийство мог совершить мужчина в возрасте от 18 до 25 лет нормального телосложения. Рост около 170–175 см, глаза темные, волосы кудрявые темные, удлиненные.

В настоящее время МВД России ведет работу по установлению личности предполагаемого преступника.