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Певец Тим Макгро упал во время концерта в Ирландии

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Daren Fentiman
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Американский кантри-певец Тим Макгро упал на сцене во время концерта в Дублине, сообщает Breaking911

Позже представители артиста отметили, что сейчас с ним всё в порядке.

«Макгро очень много путешествовал и почувствовал себя плохо из-за сильного обезвоживания сегодня вечером. Он благодарит всех за любовь и поддержку и с нетерпением ждет, когда снова увидит своих ирландских фанатов», — говорится в сообщении.

В январе популярная британская теледива Кортни Акт попала в неловкую ситуацию перед телезрителями. Виной тому стала ее собственная неловкость: девушка наступила на полу своей макси-юбки, когда в кадре спускалась по лестнице.

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