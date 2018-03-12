Певец Тим Макгро упал во время концерта в Ирландии

Американский кантри-певец Тим Макгро упал на сцене во время концерта в Дублине, сообщает Breaking911.

Позже представители артиста отметили, что сейчас с ним всё в порядке.

«Макгро очень много путешествовал и почувствовал себя плохо из-за сильного обезвоживания сегодня вечером. Он благодарит всех за любовь и поддержку и с нетерпением ждет, когда снова увидит своих ирландских фанатов», — говорится в сообщении.

Публикация от Faith Hill Fans 💜 (@faithhill_fans) Мар 11, 2018 в 4:28 PDT

В январе популярная британская теледива Кортни Акт попала в неловкую ситуацию перед телезрителями. Виной тому стала ее собственная неловкость: девушка наступила на полу своей макси-юбки, когда в кадре спускалась по лестнице.