Литовский оперный певец Виргилиус Норейка скончался на 83-м году жизни

Известный оперный певец и педагог Виргилиюс Норейка скончался в Литве в возрасте 82 года, сообщает Национальное радио республики.

О причинах смерти певца не сообщается.

Виргилиюс Норейка родился 22 сентября 1935 года в городе Шяуляй. С 1957 по 1975 год он являлся солистом в Театре оперы и балета Литовской ССР. В 1970 году получил звание народного артиста СССР.

Норейка выступал на многих мировых сценах, таких как Ла Скала, Берлинская государственная опера, оперный театр «Колон» в Буэнос-Айресе, и многих других.

Певец часто выступал в качестве приглашенного артиста на сцене Большого театра в Москве. В 2016 году он побывал с гастролями в Санкт-Петербурге. В 2015 году указом президента России Владимира Путина был награжден медалью Пушкина.