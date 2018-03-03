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Литовский оперный певец Виргилиус Норейка скончался на 83-м году жизни

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Фото: youtube.com
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Известный оперный певец и педагог Виргилиюс Норейка скончался в Литве в возрасте 82 года, сообщает Национальное радио республики.

О причинах смерти певца не сообщается.

Виргилиюс Норейка родился 22 сентября 1935 года в городе Шяуляй. С 1957 по 1975 год он являлся солистом в Театре оперы и балета Литовской ССР.  В 1970 году получил звание народного артиста СССР.

Норейка выступал на многих мировых сценах, таких как Ла Скала, Берлинская государственная опера, оперный театр «Колон» в Буэнос-Айресе, и многих других.  

Певец часто выступал в качестве приглашенного артиста на сцене Большого театра в Москве. В 2016 году он побывал с гастролями в Санкт-Петербурге. В 2015 году указом президента России Владимира Путина был награжден медалью Пушкина.

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