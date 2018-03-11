Программа «Соль» на РЕН ТВ покажет концерт легендарных Scorpions

В это воскресенье, 11 марта, в программе «Соль» на РЕН ТВ — легендарные Scorpions. Немецкая группа исполнит все свои самые известные хиты. «Соль» покажет легендарный концерт «Скорпов», прошедший в Нью-Йорке.

Это и другие видео показывает круглосуточный телеканал «Известия». Он доступен не только на сайте, но и в пакетах крупнейших кабельных и спутниковых операторов на территории России. Среди них — «Ростелеком», «Триколор», МТС, «Билайн», «ЭР-Телеком», «Акадо», «Мегафон ТВ» и «Орион-Экспресс». Кроме того, iz.ru можно смотреть в сетях региональных кабельных операторов.