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Керченская паромная переправа закрылась из-за тумана

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Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
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Керченская паромная переправа, связывающая Крым с материковой Россией, 11 марта утром закрылась из-за тумана.

Об этом сообщает региональное управление МЧС.

«Работа Керченской паромной переправы временно приостановлена по причине недостаточной видимости (туман)», — говорится в сообщении.

Керченская паромная переправа — основная транспортная артерия, связывающая Крым с остальной Россией. По ней осуществляется перевозка грузов и пассажиров через Керченский пролив.

В предыдущий раз Керченская переправа прекращала работать из-за тумана в четверг, 8 марта.

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