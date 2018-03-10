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Тайник боевика с оружием и боеприпасами обнаружен в Карачаево-Черкесии

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Фото: МВД.РФ
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В Карачаево-Черкесии обнаружен тайник с автоматом, карабином, патронами и гранатами. Об этом сообщили в республиканском МВД.

О тайнике сообщил один из ранее судимых жителей Усть-Джегута. По его словам, схрон принадлежал ликвидированному в ходе спецоперации 2009 года члену незаконного вооруженного формирования.

«Сотрудниками правоохранительных органов на возмездной основе была получена информация о тайнике с оружием и боеприпасами. Указанный тайник был обнаружен сотрудниками МВД и УФСБ по КЧР в скальном массиве южнее станицы Красногорская», –– рассказали в полиции.

Правоохранители нашли в углублении скалы автомат Калашникова, карабин Мосина, две гранаты Ф-1 с запалами, магазин к автомату Калашникова, патроны и предмет, похожий на самодельное взрывное устройство.

«По данному факту принимается процессуальное решение», –– добавили в МВД.

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