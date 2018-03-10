В Японии начинают массовое производство робота-пугала. Он призван охранять фермы от набегов диких кабанов. Робот оборудован датчиками движениями – «почуяв» врага он превращается в оборотня. Он может издавать 18 различных видов звуков. В продажу он поступит в сентябре, его цена составит около $5 тыс.

Это и другие видео показывает круглосуточный телеканал «Известия». Он доступен не только на сайте, но и в пакетах крупнейших кабельных и спутниковых операторов на территории России. Среди них — «Ростелеком», «Триколор», МТС, «Билайн», «ЭР-Телеком», «Акадо», «Мегафон ТВ» и «Орион-Экспресс». Кроме того, iz.ru можно смотреть в сетях региональных кабельных операторов.