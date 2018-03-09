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Депутата Верховной Рады избили в Киеве в ходе акции протеста

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Народного депутата Верховной Рады Юрия Левченко от националистической партии «Свобода» избили во время акции протеста в Киеве. Об этом сообщил депутат Киевсовета Святослав Кунтяк на своей странице в социальной сети Facebook, пишет Национальная служба новостей.

Кунтяк утверждает, что Левченко избили сторонники мэра Киева Виталия Кличко. В полиции заявили, что инициаторами конфликта были Кунтяк и Левченко, бросившие бутылку с зажигательной смесью в технику, демонтирующую незаконно построенные гаражи.

«В результате возникла потасовка, которую предотвратили правоохранители», — отмечается в заявлении правоохранительных органов.

Сегодня около 200 сторонников бывшего губернатора Одесской области и экс-президента Грузии Михаила Саакашвили собрались на митинг в парке имени Тараса Шевченко в центре Киева. Они требуют отставки президента Украина Петра Порошенко, а также генпрокурора страны Юрия Луценко.

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