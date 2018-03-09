В Пуэрто-Рико восстанавливают живую природу

В Пуэрто-Рико экологии и добровольцы устраняют последствия самого сильного шторма на острове, который ударил почти столетие назад. Они собирают семена для пересадки лесов. За январь уже посадили 1900 деревьев, всего за 7 лет планируют 750 тыс. Водолазы укрепляют поврежденные коралловые рифы, которые защищают берега от больших волн и служат средой обитания тысяч организмов. Например, красных окуней, омаров и осьминогов. На проект выделили почти $1,5 млн.

Это и другие видео показывает круглосуточный телеканал «Известия». Он доступен не только на сайте, но и в пакетах крупнейших кабельных и спутниковых операторов на территории России. Среди них — «Ростелеком», «Триколор», МТС, «Билайн», «ЭР-Телеком», «Акадо», «Мегафон ТВ» и «Орион-Экспресс». Кроме того, iz.ru можно смотреть в сетях региональных кабельных операторов.