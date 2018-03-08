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СМИ узнали о скором уходе Маккейна из конгресса США

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Alex Edelman
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Сенатор-республиканец от штата Аризона и один из ярых сторонников введения санкций против РФ Джон Маккейн, как ожидается, скоро покинет конгресс США.

Об этом сообщает портал True Pundit со ссылкой на неназванные источники в конгрессе.

«На данный момент мы исходим из того, что Маккейн завершает [работу в сенате]», — сказал один из собеседников издания.

По его словам, Демократическая партия уже начала искать претендента для выдвижения на досрочных выборах нового сенатора от Аризоны.

На данный момент 81-летний политик возглавляет комитет сената по делам вооруженных сил. Однако из-за болезни он с начала года практически не принимает участия в работе палаты.

Маккейн занимает пост сенатора уже более 30 лет.

В декабре прошлого года сообщалось, что Маккейн, у которого летом обнаружили рак мозга, проходит лечение в одной из клиник США вблизи Вашингтона.

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