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Сенаторы и общественники рассказали о попытках вмешательства в дела России

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Сенаторы и общественники обсудили попытки внешнего влияния на нашу страну. Доклад подготовила комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета. Авторы документа проанализировали действия главных игроков на карте мира и пришли к выводу: «партнеры» России активно вмешиваются в ее дела.

Один из фронтов борьбы — Всемирная сеть. За последнее время специалисты зарегистрировали всплеск кибератак. Цель — не банки и даже не военные организации, а система выборов.

«Если учесть, что количество кибератак в такого рода дни достигает 200 и более тысяч в сутки, то отражать их непросто, мы делаем это, но все равно непросто. И я уже говорил об этом, просто повторю: 25–28% такого рода кибератак — не знаю, что будет в ближайшие месяцы, — зарегистрированы с территории Соединенных Штатов Америки. Мы очень политкорректно говорим: с территории Соединенных Штатов Америки», — рассказал глава комиссии СФ по защите госсуверенитета Андрей Климов.

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