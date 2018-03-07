Сенаторы и общественники рассказали о попытках вмешательства в дела России

Сенаторы и общественники обсудили попытки внешнего влияния на нашу страну. Доклад подготовила комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета. Авторы документа проанализировали действия главных игроков на карте мира и пришли к выводу: «партнеры» России активно вмешиваются в ее дела.

Один из фронтов борьбы — Всемирная сеть. За последнее время специалисты зарегистрировали всплеск кибератак. Цель — не банки и даже не военные организации, а система выборов.

«Если учесть, что количество кибератак в такого рода дни достигает 200 и более тысяч в сутки, то отражать их непросто, мы делаем это, но все равно непросто. И я уже говорил об этом, просто повторю: 25–28% такого рода кибератак — не знаю, что будет в ближайшие месяцы, — зарегистрированы с территории Соединенных Штатов Америки. Мы очень политкорректно говорим: с территории Соединенных Штатов Америки», — рассказал глава комиссии СФ по защите госсуверенитета Андрей Климов.

Это и другие видео показывает круглосуточный телеканал «Известия». Он доступен не только на сайте, но и в пакетах крупнейших кабельных и спутниковых операторов на территории России. Среди них — «Ростелеком», «Триколор», МТС, «Билайн», «ЭР-Телеком», «Акадо», «Мегафон ТВ» и «Орион-Экспресс». Кроме того, iz.ru можно смотреть в сетях региональных кабельных операторов.