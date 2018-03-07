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Минздрав ввел новые правила диспансеризации

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В 2018 году Минздрав ввел новые правила массовых обследований. Из списка процедур убрали общие анализы. Теперь врачи будут проводить экспресс-тесты на холестерин и глюкозу. Считается, что такой способ проверки более эффективный для выявления заболевания.

Кроме того, пациенты больше не будут проходить УЗИ брюшной полости. Прежде это делалось для предупреждения рака, но этот метод себя не оправдал.

Бесплатную ЭКГ смогут делать мужчины с 36 лет и женщины — с 45. Для женщин старше 39 лет — обязательная маммография. У мужчин старше 45 лет будут искать онкомаркеры предстательной железы.

В списке появится тест, выявляющий скрытую кровь в пищеварительном тракте. Анализ на ВИЧ не обязателен, но врач должен его предложить.

Первый этап диспансеризации обрисовывает полную картину о состоянии здоровья пациента. В случае необходимости человека отправляют к врачам узкой специализации.

С помощью диспансеризации можно неплохо сэкономить. По грубым подсчетам, исследования берегут 12 тыс. рублей из вашего кошелька.

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