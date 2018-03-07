Путин рассказал о международной политике в фильме «Миропорядок-2018»

Свой взгляд на нынешнюю международную политику президент РФ Владимир Путин подробно изложил в новом документальном фильме «Миропорядок-2018».

По его словам, Запад ввел санкции против России еще до событий на Украине. Причина в том, что наше государство вновь стало мощным. «Всегда так было в истории нашего государства: как только Россия становилась мощным, сильным государством, возникала паника у всех наших партнеров. Всегда начинались попытки сдерживать развитие страны», — отметил президент.

Российский лидер также объяснил, почему Россия начала помогать Сирии.

«Две тысячи выходцев с территории РФ, 2,5 тыс. боевиков там находились в составе ИГ и «Джебхат-ан-Нусры» (организации запрещены в России). Развал государственности в Сирии был чреват созданием крупномасштабного террористического очага на долгую-долгую перспективу. На десятилетия вперед. Иметь под боком у себя, вот здесь, рядом с нами, второй Афганистан — это удовольствие ниже среднего», — констатировал Путин.

Лейтмотивом фильма служит мысль президента России, что ни одну проблему в мире не решишь силой оружия. Оппоненты должны вести диалог, хотя порой это очень сложно.

Автор фильма — телеведущий Владимир Соловьев — выложил его на своей страничке в социальной сети «ВКонтакте».

Это и другие видео показывает круглосуточный телеканал «Известия». Он доступен не только на сайте, но и в пакетах крупнейших кабельных и спутниковых операторов на территории России. Среди них — «Ростелеком», «Триколор», МТС, «Билайн», «ЭР-Телеком», «Акадо», «Мегафон ТВ» и «Орион-Экспресс». Кроме того, iz.ru можно смотреть в сетях региональных кабельных операторов.