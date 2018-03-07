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Путин рассказал о международной политике в фильме «Миропорядок-2018»

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Свой взгляд на нынешнюю международную политику президент РФ Владимир Путин подробно изложил в новом документальном фильме «Миропорядок-2018».

По его словам, Запад ввел санкции против России еще до событий на Украине. Причина в том, что наше государство вновь стало мощным. «Всегда так было в истории нашего государства: как только Россия становилась мощным, сильным государством, возникала паника у всех наших партнеров. Всегда начинались попытки сдерживать развитие страны», — отметил президент.

Российский лидер также объяснил, почему Россия начала помогать Сирии.

«Две тысячи выходцев с территории РФ, 2,5 тыс. боевиков там находились в составе ИГ и «Джебхат-ан-Нусры» (организации запрещены в России). Развал государственности в Сирии был чреват созданием крупномасштабного террористического очага на долгую-долгую перспективу. На десятилетия вперед. Иметь под боком у себя, вот здесь, рядом с нами, второй Афганистан — это удовольствие ниже среднего», — констатировал Путин.

Лейтмотивом фильма служит мысль президента России, что ни одну проблему в мире не решишь силой оружия. Оппоненты должны вести диалог, хотя порой это очень сложно.

Автор фильма — телеведущий Владимир Соловьев — выложил его на своей страничке в социальной сети «ВКонтакте».

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