89-летняя американка стала звездой Instagram

Американская бабушка прославилась на весь мир благодаря яркому образу жизни. У Instagram 89-летней Бадди Уинкл 3,3 млн подписчиков. В числе фолловеров — Рианна, Майли Сайрус и Ариана Гранде.

Жизнерадостная бабушка ходит в клубы, рестораны, путешествует и танцует. Она очень любит яркие образы, мини-юбки и внимание мужчин. В своем аккаунте Уинкл пишет: «Краду ваших мужчин с 1928 года». В 2017-м она стала инстаблогером года и лицом модного бренда. Бадди Уинкл каждый день доказывает, что возраст — лишь цифра.

Это и другие видео показывает круглосуточный телеканал «Известия». Он доступен не только на сайте, но и в пакетах крупнейших кабельных и спутниковых операторов на территории России. Среди них — «Ростелеком», «Триколор», МТС, «Билайн», «ЭР-Телеком», «Акадо», «Мегафон ТВ» и «Орион-Экспресс». Кроме того, iz.ru можно смотреть в сетях региональных кабельных операторов.