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Звезда Instagram уволился из полиции

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Звезда Instagram и покоритель женских сердец ушел из полиции. Роман Карплюк, самый известный в России лейтенант, ищет новую работу. Он прославился в соцсетях благодаря своему несравненному обаянию. На страницу красавчика подписано почти 150 тыс. человек. Мужчины считают: для правоохранителя он выглядит слишком гламурно. А вот дамы от золотоволосого принца в восторге. Чем будет заниматься бывший полицейский, пока неизвестно. Амбиций и идей, уверяет Роман, у него огромное количество.

 

 

 

 

 

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