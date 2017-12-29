Звезда Instagram уволился из полиции

Звезда Instagram и покоритель женских сердец ушел из полиции. Роман Карплюк, самый известный в России лейтенант, ищет новую работу. Он прославился в соцсетях благодаря своему несравненному обаянию. На страницу красавчика подписано почти 150 тыс. человек. Мужчины считают: для правоохранителя он выглядит слишком гламурно. А вот дамы от золотоволосого принца в восторге. Чем будет заниматься бывший полицейский, пока неизвестно. Амбиций и идей, уверяет Роман, у него огромное количество.