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России предсказали рост числа природных катастроф

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Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
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Рост опасных природных катаклизмов, связанных с климатическими изменениями, предсказали России аналитики центра «Антистихия», передает «РИА Новости». Сообщается, что опасные природные явления в ближайшие годы могут возникать до 16 раз в год, а увеличение числа природных катастроф уже наблюдается в течение последних 25 лет.

Речь идет, в частности, о возросшем числе ураганов, тайфунов, землетрясений и наводнений.

В последние 20 лет жертвами техногенных и природных катастроф стали более 3 млн человек, передает НСН, а пострадали 800 млн.

Ученые обращают внимание, что процесс изменения климата грозит населению и объектам экономики значительными проблемами. Аналитики указывают, что в зоне поражающих факторов при авариях на критически важных объектах проживают свыше 90 млн россиян, что составляет 60% населения страны, сообщает «Федеральное агентство новостей». Россия может терять из-за опасных природных явлений от 675 млрд до 900 млрд рублей ежегодно.

Наиболее часто природные катаклизмы происходят с апреля по октябрь – около 70%, отмечают исследователи.

Ранее стало известно, что при изменениях климата на планете почти половина военных объектов в США попадают в зону потенциальных природных катаклизмов.

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