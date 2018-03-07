У побережья Австралии нашли американский авианосец

На дне Тихого океана обнаружен американский авианосец «Лексингтон». Корабль покоится почти в тысяче километров от Австралии на глубине 3,5 тыс. м в Коралловом море. Вместе с авианосцем были найдены обломки 11 палубных самолетов.

Находку совершила экспедиция соучредителя Microsoft Пола Аллена. Сейчас бывший партнер Билла Гейтса исследует космос и мировой океан.

Авианосец «Лексингтон» был построен в 1925 году. Корабль чудом избежал гибели в начале Второй мировой войны. В момент атаки на Перл-Харбор «Лексингтон» выполнял боевое задание. В мае 1942 года корабль вступил в бой с двумя японскими авианосцами. Из почти трехтысячной команды погибли 216 человек.

«Лексингтон» был торпедирован, судно было решено затопить.

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