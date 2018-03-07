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Председатель научно-технического совета ФПИ рассказал о новых разработках

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Фото: РИА Новости/Александр Овчаров
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Председатель научно-технического совета Фонда перспективных исследований (ФПИ) Виталий Давыдов в интервью «Известиям» рассказал о новых проектах.

Так, созданный ФПИ антропоморфный робот Федор примет участие в испытаниях нового российского космического корабля и может помочь «Росатому» в утилизации ядерных отходов.

Разрабатываемая фондом система жидкостного дыхания поможет подводникам быстро подниматься на поверхность без кессонной болезни.

«Есть целый ряд заболеваний и травм легких, при лечении которых можно добиться успеха с помощью жидкостного дыхания. Интересны перспективы использования технологии жидкостного дыхания для быстрого охлаждения организма, когда необходимо замедлить протекающие в нем процессы», — добавил Давыдов.

Кроме того, по его словам, на дне Марианской впадины пройдут испытания подводного аппарата для экстремальных глубин.

Всего в разной стадии выполнения в фонде находится около 50 проектов. Еще 25 завершены.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Технология жидкостного дыхания отработана»

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