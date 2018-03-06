Путин анонсировал открытие новых центров профориентации

В России появятся новые центры профориентации. В таких школах учиться смогут не только молодые специалисты.

«В короткие сроки необходимо сформировать по всей стране центры опережающей профессиональной подготовки. На их базе будут проходить обучение студентов и переподготовка преподавателей. Уже работающие граждане смогут повышать здесь свою квалификацию, приобретать дополнительные навыки или получать новую специальность. А школьники смогут выбирать для себя профессии», — отметил президент.

Это и другие видео показывает круглосуточный телеканал «Известия». Он доступен не только на сайте, но и в пакетах крупнейших кабельных и спутниковых операторов на территории России. Среди них — «Ростелеком», «Триколор», МТС, «Билайн», «ЭР-Телеком», «Акадо», «Мегафон ТВ» и «Орион-Экспресс». Кроме того, iz.ru можно смотреть в сетях региональных кабельных операторов.