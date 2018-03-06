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Павел Глоба предрек неудачи в марте четырем знакам зодиака

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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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Астролог Павел Глоба составил прогноз на первый месяц весны. Из гороскопа следует, что март будет благоприятен практически для всех знаков зодиака, однако удача отвернется от Близнецов, Львов, Стрельцов и Козерогов, сообщает «Пятый канал».  

Чтобы пройти сложный период без потерь, астролог рекомендовал Близнецам четко выстроить планы на будущее, оставаясь при этом реалистами. Львам советуют помнить о том, что каждый сам создает свое настроение, несмотря на то что весь месяц им будет казаться, что все идет против них.

Стрельцам звезды обещают продуктивное начало марта, но не слишком приятное в эмоциональном плане его окончание. В этот период представителям знака не стоит заводить новые романы и искать любовь.

Козерогам же рекомендуется как можно меньше обращать внимание на мнение окружающих, но при этом не пренебрегать нормами морали.

В конце декабря был опубликован прогноз Павла Глобы на 2018 год. В целом год будет вполне оптимистичным, «без апокалипсиса и жутких страшных потрясений». При этом может возникнуть «очень много конфронтаций — судебных процессов, которые вызовут мировой резонанс». Глоба также отметил, что в грядущем году возможен «шквал жесткой критики, черного пиара».

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