Павел Глоба предрек неудачи в марте четырем знакам зодиака

Астролог Павел Глоба составил прогноз на первый месяц весны. Из гороскопа следует, что март будет благоприятен практически для всех знаков зодиака, однако удача отвернется от Близнецов, Львов, Стрельцов и Козерогов, сообщает «Пятый канал».

Чтобы пройти сложный период без потерь, астролог рекомендовал Близнецам четко выстроить планы на будущее, оставаясь при этом реалистами. Львам советуют помнить о том, что каждый сам создает свое настроение, несмотря на то что весь месяц им будет казаться, что все идет против них.

Стрельцам звезды обещают продуктивное начало марта, но не слишком приятное в эмоциональном плане его окончание. В этот период представителям знака не стоит заводить новые романы и искать любовь.

Козерогам же рекомендуется как можно меньше обращать внимание на мнение окружающих, но при этом не пренебрегать нормами морали.

В конце декабря был опубликован прогноз Павла Глобы на 2018 год. В целом год будет вполне оптимистичным, «без апокалипсиса и жутких страшных потрясений». При этом может возникнуть «очень много конфронтаций — судебных процессов, которые вызовут мировой резонанс». Глоба также отметил, что в грядущем году возможен «шквал жесткой критики, черного пиара».