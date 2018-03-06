В Москве открылась выставка папарацци Марчелло Джепетти

В Москве на Патриарших прудах открылась выставка папарацци Марчелло Джепетти. Итальянский фотограф смог показать личную жизнь легенд ХХ века.

На фото, в частности, запечатлены первый поцелуй Элизабет Тейлор и Ричарда Бертона, скандальный побег американского священника из ночного клуба, 35-й президент США Джон Кеннеди за несколько минут до его убийства.

Все работы сопровождаются архивными материалами, которые собрал сам Джепетти.

Это и другие видео показывает круглосуточный телеканал «Известия». Он доступен не только на сайте, но и в пакетах крупнейших кабельных и спутниковых операторов на территории России. Среди них — «Ростелеком», «Триколор», МТС, «Билайн», «ЭР-Телеком», «Акадо», «Мегафон ТВ» и «Орион-Экспресс». Кроме того, iz.ru можно смотреть в сетях региональных кабельных операторов.