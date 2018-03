Сериал «Черное зеркало» продлили на пятый сезон

Компания Netflix приняла решение продлить сериал «Черное зеркало» на пятый сезон, пишет Entertainment Weekly.

Новость сопроводили коротким роликом, состоящим из кадров уже вышедших серий и надписью: «Скоро вернемся».

