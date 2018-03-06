Сериал «Черное зеркало» продлили на пятый сезон
Компания Netflix приняла решение продлить сериал «Черное зеркало» на пятый сезон, пишет Entertainment Weekly.
Новость сопроводили коротким роликом, состоящим из кадров уже вышедших серий и надписью: «Скоро вернемся».
The future will be brighter than ever. pic.twitter.com/slVeg3VPd7— Black Mirror (@blackmirror) March 5, 2018
Однако неизвестно, когда начнутся съемки нового сезона и когда состоится премьера.
Ранее Netflix представил тизер шестого сезона сериала «Карточный домик» об амбициозном конгрессмене Френке Андервуде в исполнении Кевина Спейси. В связи с обвинениями Спейси в сексуальных домогательствах главной героиней последнего сезона станет Клэр Андервуд, роль которой играет Робин Райт.