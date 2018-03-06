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Сериал «Черное зеркало» продлили на пятый сезон

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Фото: Netflix
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Компания Netflix приняла решение продлить сериал «Черное зеркало» на пятый сезон, пишет Entertainment Weekly.

Новость сопроводили коротким роликом, состоящим из кадров уже вышедших серий и надписью: «Скоро вернемся».

 

 

Однако неизвестно, когда начнутся съемки нового сезона и когда состоится премьера.

Ранее Netflix представил тизер шестого сезона сериала «Карточный домик» об амбициозном конгрессмене Френке Андервуде в исполнении Кевина Спейси. В связи с обвинениями Спейси в сексуальных домогательствах главной героиней последнего сезона станет Клэр Андервуд, роль которой играет Робин Райт.

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