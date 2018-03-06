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«Олдтаймер-Галерея» представит посвященную пожарной технике экспозицию

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«Олдтаймер-Галерея» в Сокольниках представит выставку пожарных машин и техники. Экспозиция, приуроченная к 100-летию пожарной охраны СССР, откроется 7 марта.

Кроме того, на выставке будет еще масса интересного: начиная от кареты британского короля Вильгельма IV, заканчивая огромным вездеходом для спасения космонавтов «Синяя птица», гриф секретности с которого сняли всего лишь несколько лет назад.

Выставка продлится до 11 марта.

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