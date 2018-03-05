Путин анонсировал открытие второго Байкальского тоннеля на БАМе

Об обновлении участка Байкало-Амурской магистрали на Съезде транспортников России в понедельник, 5 марта, сообщил президент РФ Владимир Путин.

«Буквально только что, перед началом нашего мероприятия, был сделан очень важный шаг к ликвидации одного из главных барьеров на пути увеличения объемов и скорости перевозок на БАМе — полностью пройден второй Байкальский тоннель. Это большое событие, праздник для всех, кто делает... Уже в будущем году движение через Байкальский хребет станет двухпутным. Существенно возрастет пропускная способность этого участка, а значит, и всей магистрали», — подчеркнул глава государства.

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