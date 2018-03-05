Этап мирового тура по сноуборду в дисциплине Big-Air прошел в Москве

Этап мирового тура по сноуборду Grand Prix de Russie в Москве. Дисциплина — Big-Air. Специально для шоу в Крылатском возвели трамплин высотой 50 м и длиной 200 м. Среди участников — 30 сильнейших спортсменов России и зарубежья.

Соревнование в Москве прошло в пятый раз, оно дало старт серии экстремальных уикендов. До 8 апреля спортивные шоу и мастер-классы пройдут в разных городах России.

Это и другие видео показывает круглосуточный телеканал «Известия». Он доступен не только на сайте, но и в пакетах крупнейших кабельных и спутниковых операторов на территории России. Среди них — «Ростелеком», «Триколор», МТС, «Билайн», «ЭР-Телеком», «Акадо», «МегаФон ТВ» и «Орион-Экспресс». Кроме того, iz.ru можно смотреть в сетях региональных кабельных операторов.