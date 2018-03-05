Экспорт российских детских товаров вырос на треть

Российские игрушки набирают популярность за рубежом. Экспорт детских товаров отечественного производства вырос на треть.

Первая причина — безопасный для здоровья малышей состав изделий. Иностранные компании не раз попадали в скандалы из-за токсичных веществ. Cпросом пользуются еco-friendly toys, созданные из натуральных материалов.

Также закупают инновационные и высокотехнологичные игрушки. Особенно продукцию из России любят в Казахстане, Беларуси, США и Польше.

Это и другие видео показывает круглосуточный телеканал «Известия». Он доступен не только на сайте, но и в пакетах крупнейших кабельных и спутниковых операторов на территории России. Среди них — «Ростелеком», «Триколор», МТС, «Билайн», «ЭР-Телеком», «Акадо», «МегаФон ТВ» и «Орион-Экспресс». Кроме того, iz.ru можно смотреть в сетях региональных кабельных операторов.