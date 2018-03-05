Никифоров рассказал о трансформации российской экономики

Министр связи и массовых коммуникаций России Николай Никифоров заявил, что внедрение современных интернет-технологий и использование их населением ведет к трансформации абсолютно всех отраслей экономики РФ.

«Развитие услуг связи в контексте развития цифровой экономики нашей страны, по сути, уходит просто от предоставления базовой услуги связи телефонной или доступа в интернет», — приводит слова главы ведомства «Газета.ру».

По словам Никифорова, всё это становится инфраструктурой для развития цифровой трансформации многих отраслей наподобие того, как это произошло в сфере услуг такси, где компании-агрегаторы стали причиной переформатирования рынка.

Глава Минкомсвязи отметил, что власти должны создавать условия для подобного роста с помощью современных узлов связи.