Введенные «безбагажные» тарифы на авиабилеты породили перемены в правилах перевозки не только багажа, но и того, что пассажир может взять с собой в салон. Правила эти имеют два «этажа» — во-первых, те, что устанавливает Министерство транспорта, обязательные для всех авиакомпаний, а во-вторых, те, что определяют сами авиакомпании.

Даже многие опытные пассажиры с удивлением открыли для себя: не всё, что ты несешь с собой в салон, называется «ручной кладью». Оказывается, есть собственно «ручная кладь», для которой устанавливаются нормы по весу и габаритам, а есть «вещи при пассажире», которые провозятся «в качестве ручной клади», но сверх норм, для самой ручной клади установленной.

Нормы ручной клади, обязательные для всех авиакомпаний, с ноября 2017 года таковы: не менее 5 кг, а габариты вправе установить сама компания с тем, чтобы вещи можно было безопасно разместить в салоне воздушного судна. С одной стороны, это логично: есть небольшие воздушные суда (например, Л-410), где полки для ручной клади не предусмотрены. С другой стороны, такие малютки — редкая экзотика (например, в парке «Аэрофлота» или S7 их нет вообще), а практически все средние и тем более крупные самолеты имеют стандартные размеры полок в салоне — следовательно, и допустимые размеры ручной клади могли бы быть для всех одинаковыми.

Но почему-то, летая на одних и тех же судах с одними и теми же полками в салонах, разные компании по-разному устанавливают габариты ручной клади. Причем не только в России. Air France установила размер 55×35×25 (здесь и далее — в сантиметрах), Emirates — 55×38×20, а Finnair — 56×45×25. У отечественных авиакомпаний наиболее популярен размер 55×40×20, хотя «Аэрофлот» в феврале расщедрился до 55×40×25, а «Победа» с лилипутским размером 36x30x27 может претендовать на рекорд — меньше обнаружить не удалось ни у одной авиакомпании в мире, даже среди лоукостеров.

Такой разнобой в габаритах очень неудобен для пассажиров, особенно тех, которые летают часто и разными авиакомпаниями. Ведь производители дорожных сумок и чемоданов давно наловчились выпускать отдельные модели специально таких размеров, чтоб их можно было брать в салон, и многие летают именно с такими саквояжами — пока не сталкиваются с перевозчиком, установившим размер на сантиметр меньше.

Непросто обстоит дело и с «вещами при пассажире» — теми, которые можно провозить в салоне дополнительно. Во-первых, их список с ноября стал существенно короче. Из списка исчезли, к примеру, фотоаппараты — обиделись профессиональные фотографы, потому что дорогую технику такого рода в багаж не сдашь. Исчезли портативные компьютеры — а значит, ноутбук большого размера на той же «Победе» вообще бесплатно не провезти (только платно в багаже), однако далеко не каждый готов сдать такой предмет в багаж. Во-вторых, оставшийся список оставляет возможности для двойного толкования. Скажем, можно везти рюкзак, дамскую сумочку или портфель, однако рюкзак с оговоркой («вес и габариты которого установлены правилами перевозчика»), а дамскую сумочку или портфель — без оговорки, то есть в принципе любого веса или размера. Понятно, что портфель с чугунными отливками может весить так, что полка для ручной клади в салоне не выдержит. Но это всё-таки теоретический случай, а вот практика: как классифицировать ранец (с которыми раньше в школу ходили) — как портфель (без ограничений по весу и габаритам) или как рюкзак (с ограничениями)? А можно ли считать портфелем сумку для портативного компьютера?

К счастью для многих путешественников, строгость и неоднозначность правил компенсируется тем, что на нарушения смотрят «сквозь пальцы». Причина понятна — на стойке регистрации всё не проконтролируешь, зарегистрировавшиеся через интернет пассажиры, у которых нет багажа, вообще к ней не подходят. Контроль на выходе в самолет существенно затягивает время самой посадки, требует дополнительных сотрудников, в том числе тех, которые будут собирать мзду за сверхнормативную по весу и габариту ручную кладь. А лишнее время стоянки борта и дополнительные сотрудники могут обойтись авиакомпании дороже, чем она заработает на дополнительных поборах с пассажиров.

Однако, несмотря на это, правила провоза вещей пассажирами нуждаются в дальнейшем совершенствовании. В первую очередь стоит установить единые габариты ручной клади. Такие габариты должны зависеть только от размеров полок в салоне, которые всеми крупными производителями давно унифицированы. Индивидуальные габариты можно будет устанавливать в этом случае только для отдельных особо малых самолетов, с которыми большинство воздушных путешественников обычно не имеют дела.

А во вторую очередь надо сделать более простым и ясным список «вещей при пассажире», причем предельный вес и габариты отдельных предметов также установить федеральным нормативным актом. Например, вернуть в список профессиональные фотоаппараты, но габарит установить такой, чтобы камеру-обскуру на треноге образца XIX века притащить в самолет всё-таки было нельзя.

Пассажиропотоки на внутренних авиалиниях уверенно растут, и, надо надеяться, будут расти и впредь. Чем больше авиапассажиров — тем меньше неясностей и волюнтаризма должно быть в правилах перевозок.

Автор — председатель МОО «Союз пассажиров»

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