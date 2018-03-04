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Семь матчей чемпионата Италии перенесены из-за смерти футболиста Астори

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Matteo Ciambelli
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Семь матчей 27-го тура чемпионата Италии по футболу, которые должны были состояться в воскресенье, перенесены из-за смерти футболиста итальянской сборной и «Фиоринтины» Давиде Астори.

Защитник скончался во сне в ночь с 3 на 4 марта в отеле в городе Удине. Тело футболиста обнаружили его партнеры по команде. Что стало причиной смерти, пока неизвестно.

Президент Итальянской ассоциации футболистов Дамиано Томмази и руководители клубов попросили отменить все воскресные матчи в связи с кончиной Астори, и их просьба была удовлетворена, передает Football Italia.

4 марта должны были пройти матчи «Удинезе»–«Фиорентина», «Дженоа»–«Кальяри», «Аталанта–Сампдория», «Милан»–«Интер», «Торино»–«Кротоне», «Беневето»–«Верона» и «Кьево»–«Сассуоло».

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