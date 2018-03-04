Футбольный стадион в Казани прошел очередную проверку FIFA. Это седьмой визит зарубежных инспекторов в столицу Татарстана.

На "Казань-арене" уже прошли матчи Кубка Конфедерации. К Чемпионату мира по футболу стадион изменится согласно регламенту турнира.

Визит в Татарстан – последний в списке поездок чиновников FIFA.

Это и другие видео показывает круглосуточный телеканал «Известия». Он доступен не только на сайте, но и в пакетах крупнейших кабельных и спутниковых операторов на территории России. Среди них — «Ростелеком», «Триколор», МТС, «Билайн», «ЭР-Телеком», «Акадо», «Мегафон ТВ» и «Орион-Экспресс». Кроме того, iz.ru можно смотреть в сетях региональных кабельных операторов.