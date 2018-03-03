Бастрыкин взял на контроль расследование ножевого ранения школьницы в ХМАО

Председатель Следственного комитета (СК) РФ взял на контроль расследование уголовного дела, возбужденного в связи с нанесением учеником начальной школы ножевого ранения 13-летней девочке в Ханты-Мансийском автономном округе.

Об этом сообщается на сайте Главного управления СК. В сообщении отмечается, что инцидент произошел 3 марта в первой половине дня в одном из дворов жилого дома в городе Советский.

Между мальчиком и девочкой разгорелась ссора, в ходе которой младшеклассник ударил девочку ножом в область живота. Пострадавшая в настоящее время находится в больнице, ее жизни ничего не угрожает.

В связи со случившимся было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, назначена судебно-медицинская экспертиза.