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Путин обсудил с журналистами медицину, образование и экологию

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Путин поговорил с журналистами о медицине, образовании и экологии.

Самые первые вопросы - о развитии системы здравоохранения в регионах. Повысить качество медицины должен проект «Бережливая поликлиника». По всей стране начнут модернизацию амбулаторий и стационаров. Принято соответствующее решение о выделении дополнительных на 2018 год 10 миллиардов рублей для переоснащения детских поликлиник в стране и детских поликлинических отделений в больницах. Еще 3 млрд из бюджета РФ выделят на закупку дорогостоящих лекарств.

Для воспитания профессионалов в школах введут новый предмет - технологии. Продвижению специалистов способствует
в том числе проект «Лидеры России».

Медиафорум «Правда и справедливость» затронул проблемы крупных городов. В числе приоритетных тем: улучшение экологии на производствах, вопросы переработки отходов, поддержка сельхозпроизводителей.

Задали Путину неожиданные вопросы: что смотрит в новогоднюю ночь, верит ли в народные приметы, что делал бы, не став президентом. Владимир Путин пошутил, что об этом предпочел бы не знать. И вообще, президент - как все: перед боем курантов тоже смотрит телевизор.

Завершили беседу обсуждением статуса журналистской профессии.

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