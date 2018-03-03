Путин обсудил с журналистами медицину, образование и экологию

Путин поговорил с журналистами о медицине, образовании и экологии.

Самые первые вопросы - о развитии системы здравоохранения в регионах. Повысить качество медицины должен проект «Бережливая поликлиника». По всей стране начнут модернизацию амбулаторий и стационаров. Принято соответствующее решение о выделении дополнительных на 2018 год 10 миллиардов рублей для переоснащения детских поликлиник в стране и детских поликлинических отделений в больницах. Еще 3 млрд из бюджета РФ выделят на закупку дорогостоящих лекарств.

Для воспитания профессионалов в школах введут новый предмет - технологии. Продвижению специалистов способствует

в том числе проект «Лидеры России».

Медиафорум «Правда и справедливость» затронул проблемы крупных городов. В числе приоритетных тем: улучшение экологии на производствах, вопросы переработки отходов, поддержка сельхозпроизводителей.

Задали Путину неожиданные вопросы: что смотрит в новогоднюю ночь, верит ли в народные приметы, что делал бы, не став президентом. Владимир Путин пошутил, что об этом предпочел бы не знать. И вообще, президент - как все: перед боем курантов тоже смотрит телевизор.

Завершили беседу обсуждением статуса журналистской профессии.

Это и другие видео показывает круглосуточный телеканал «Известия». Он доступен не только на сайте, но и в пакетах крупнейших кабельных и спутниковых операторов на территории России. Среди них — «Ростелеком», «Триколор», МТС, «Билайн», «ЭР-Телеком», «Акадо», «МегаФон ТВ» и «Орион-Экспресс». Кроме того, iz.ru можно смотреть в сетях региональных кабельных операторов.