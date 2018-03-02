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Путин засекретил данные о защищенности информационных систем РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент РФ Владимир Путин своим указом отнес к государственной тайне данные о защищенности критической информационной инфраструктуры России от компьютерных атак, документ вступает в день подписания, 2 марта.

Указ, в частности, дополняет перечень сведений, относящихся к государственной тайне, сведениями, раскрывающими меры по обеспечению безопасности критической информационной инфраструктуры РФ, сведениями, раскрывающими состояние защищенности критической информационной инфраструктуры РФ от компьютерных атак. Указ президента опубликован на официальном портале правовой информации.

Ответственность за распоряжение данными сведениями возлагается на ФСБ РФ и Федеральную службу по техническому и экспортному контролю.

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