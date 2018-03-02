Федор Емельяненко прибыл в Хабаровск на чемпионат России по самбо

В Хабаровске, где пройдет чемпионат России по самбо, приехал четырехкратный чемпион мира по боевому самбо Федор Емельяненко. Завтра он примет участие в церемонии открытия. Емельяненко — почетный гость чемпионата.

Как отмечает ИА AmurMedia, зрителям покажут красочное шоу с парадом участников. Кроме того, будет продемонстрирован фильм об истории самбо, который был специально снят к чемпионату. Приветствовать гостей будут талисманы чемпионата — китенок Китоша и мишка Самбик. Их имена выбирали сами болельщики во время голосования в социальных сетях.

Отличительная особенность чемпионата этого года в том, что впервые за его историю на одной площадке встретятся представители спортивного и боевого самбо. Победителя отправятся на чемпионат Европы в греческих Афинах и чемпионат мира в румынском Бухаресте.