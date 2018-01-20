Емельяненко рассказал об отношении к своему сопернику Фрэнку Миру

Российский боец MMA (смешанные единоборства) Федор Емельяненко высказал свое отношение к противнику в ближайшей схватке Фрэнку Миру, с которым россиянин встретится в четвертьфинале Гран-при Bellator.

«Фрэнк — замечательный боец, один из лучших. Он бывший чемпион UFC, побеждал топовых бойцов», — приводит слова Емельяненко ТАСС.

Как также отметил «последний император», он доволен, что ему достался такой сильный соперник.

Напомним, в ноябре 2017 года стало известно, что Федор Емельяненко в рамках элитного турнира для тяжеловесов под эгидой бойцовской организации Bellator встретится с экс-чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) американцем Фрэнком Миром. Бой состоится в конце апреля 2018 года.

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