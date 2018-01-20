Прямой эфир

Емельяненко рассказал об отношении к своему сопернику Фрэнку Миру

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский боец MMA (смешанные единоборства) Федор Емельяненко высказал свое отношение к противнику в ближайшей схватке Фрэнку Миру, с которым россиянин встретится в четвертьфинале Гран-при Bellator.

«Фрэнк — замечательный боец, один из лучших. Он бывший чемпион UFC, побеждал топовых бойцов», — приводит слова Емельяненко ТАСС.

Как также отметил «последний император», он доволен, что ему достался такой сильный соперник.

Напомним, в ноябре 2017 года стало известно, что Федор Емельяненко в рамках элитного турнира для тяжеловесов под эгидой бойцовской организации Bellator встретится с экс-чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) американцем Фрэнком Миром. Бой состоится в конце апреля 2018 года.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Александр Емельяненко ответил на письмо брата Федора
Семейный баттл: конфликт братьев Емельяненко

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017