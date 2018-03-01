Спорный невозврат

Поддержка законопроекта, запрещающего торговым сетям осуществлять возвраты продукции поставщикам, существенно снизилась в России. 28 февраля его обсудили на общественных слушаниях, где большинство экспертов выступили против принятия его в текущей редакции. Подробности — в материале портала iz.ru.

«Мы провели опрос среди регионов, получили ответ от 52, — заявил заместитель директора департамента развития внутренней торговли Минпромторга России Никита Кузнецов. — Из них 40% против этой поправки, 40% — за, остальные пока не смогли дать взвешенную позицию. Но даже те, кто был за принятие поправки, писали, что этот вопрос должен быть урегулирован путем взаимодействия поставщиков и торговых сетей». Напомним, что ранее вице-спикер Госдумы Ирина Яровая заявила о поддержке законопроекта 70% регионов.

Кузнецов также обратил внимание участников слушаний на то, что «есть удачные примеры, когда без всякого законодательного регулирования разрешался вопрос» возврата продукции. «Практики возвратов уходят в прошлое. Мы должны создать независимую площадку, привлечь туда ФАС и в рабочем порядке разрешать споры поставщиков и торговых сетей, если они возникнут», — сказал замглавы департамента Минпромторга.

О необходимости развивать практику саморегулирования отрасли высказался и помощник вице-президента «Опоры России» Дмитрий Сахаров. «Нам нужно создавать площадку на базе Министерства промышленности и торговли, где сам Минпромторг будет независимым арбитром в вопросах взаимоотношения сетей и поставщиков», — считает он.

Почти все участники мероприятия сошлись во мнении, что законопроект в настоящей редакции не может быть принят к рассмотрению, поскольку в соответствии с прогнозами, как социальными, так и экономическими, скорее, нанесет вред малому бизнесу и потребителям, чем приведет к заявленным целям.

Об этом, в частности, сказал президент Коалиции владельцев малых торговых форматов и киоскеров Владлен Максимов. «Если у человека всего 3–4 магазина, то правила ему диктует поставщик и договор подписывается типовой, который выгоден поставщику. Этим законопроектом мы только увеличиваем рыночную силу крупных поставщиков и уничтожаем малый ретейл», — отметил Максимов.

«Этим законопроектом создаются условия, чтобы доля здоровой еды снизилась, — резюмировал председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин. — Обеспечиваем ли мы доступность и качество потребителю? Нет, мы его, наоборот, этого лишаем. Вся эта тема с демонизацией сетевой торговли всех утомила. Мы проведем исследование и посмотрим на результаты введения прошлых поправок: увеличилась ли конкуренция на розничном рынке, появились ли новые сети, развиваются ли старые. В том-то и дело, что ничего не увеличивается и не развивается».

Слушания по законопроекту прошли по инициативе представителей Общественной палаты РФ и Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ). Участие в них приняли ведущие эксперты рынка, представители государственных органов, промышленных союзов, обществ защиты прав потребителей, «Опоры России».