Прямой эфир

Киев продлит санкции в отношении российских банков

0
Фото: Global Look Press/Sergey Kovalev
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины продлит ограничительные меры в отношении российских банков.

«Сегодня по предложению национального банка я вынес на повестку дня вопрос о продлении санкций против российских банков, и я не вижу никаких проблем, потому что наш подход оказался правильным и эффективным», — заявил президент Украины Петр Порошенко на заседании СНБО.

По его словам, уход российских банков из Украины — «это дело времени». Порошенко назвал этот процесс «очевидным... постепенным и регулируемым».

При этом украинский лидер особо указал на необходимость сохранить средства украинских предприятий и вклады физических лиц, которые пришли в эти банки «еще задолго до начала российской агрессии», сообщает «Интерфакс».

Как писал iz.ru, правительство Украины хочет расширить ограничительные меры в отношении России.

В частности, предлагается запретить использование на объектах критической инфраструктуры программного обеспечения и технических средств телекоммуникации, которые произведены в РФ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Украинский вице-премьер осталась недовольна процедурой санкций к РФ
Климкин анонсировал новые санкции против России в 2018 году

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017