Киев продлит санкции в отношении российских банков

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины продлит ограничительные меры в отношении российских банков.

«Сегодня по предложению национального банка я вынес на повестку дня вопрос о продлении санкций против российских банков, и я не вижу никаких проблем, потому что наш подход оказался правильным и эффективным», — заявил президент Украины Петр Порошенко на заседании СНБО.

По его словам, уход российских банков из Украины — «это дело времени». Порошенко назвал этот процесс «очевидным... постепенным и регулируемым».

При этом украинский лидер особо указал на необходимость сохранить средства украинских предприятий и вклады физических лиц, которые пришли в эти банки «еще задолго до начала российской агрессии», сообщает «Интерфакс».

Как писал iz.ru, правительство Украины хочет расширить ограничительные меры в отношении России.

В частности, предлагается запретить использование на объектах критической инфраструктуры программного обеспечения и технических средств телекоммуникации, которые произведены в РФ.