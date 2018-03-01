СК возбудил уголовное дело после отравления 45 кадетов в Красноярске

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту отравления 45 воспитанников кадетского корпуса имени Александра Лебедя в Красноярске, сообщает пресс-служба ведомства.

Уголовное дело возбуждено по факту производства, хранения товаров, оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Информация о массовом отравлении в Красноярском кадетском корпусе в следственные органы поступила 1 марта в районе 9:00. После происшествия были изъяты образцы еды, а также опрошены воспитатели и рабочие столовой, сообщает RT.

Пострадали ученики 5–6-х классов. Как сообщает Сибирское агентство новостей, двух несовершеннолетних доставили в инфекционное отделение детской городской больницы.

В следственном комитете добавили. Что пищу для кадетов готовила компания «Центр питания». Сейчас сотрудники организации общаются со следователями на предмет качества продуктов питания и приготовления пищи.