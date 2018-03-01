Московская полиция спасла двухмесячного львенка

В Москве полиция изъяла двухмесячного львенка. Хищник принадлежал 33-летнему мужчине — за денежное вознаграждение хозяин зверя устраивал фотосессии. На объявление об эффектных снимках пожаловались пользователи сети.

У владельца нелегального бизнеса не было документов. Росприроднадзор выясняет

как львенок оказался в Москве.

Это и другие интересные видео показывает круглосуточный телеканал «Известия». Он доступен не только на сайте, но и в пакетах крупнейших кабельных и спутниковых операторов на территории России. Среди них — «Ростелеком», «Триколор», МТС, «Билайн», «ЭР-Телеком», «Акадо», «МегаФон ТВ» и «Орион-Экспресс». Кроме того, iz.ru можно смотреть в сетях региональных кабельных операторов.