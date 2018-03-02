КХЛ готовит штрафы для тренеров за неудачные повторы

В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) с сезона-2018/19 могут вступить в силу новые правила использования Coach challenge — системы, при которой тренер может один раз за матч сделать запрос судье на просмотр видеозаписи спорного эпизода. Речь идет о корректировке регламента в части запросов на спорную фиксацию офсайда, сообщил «Известиям» главный арбитр лиги Алексей Анисимов. Если редакция правил претерпит изменения, то неудачное использование этого запроса будет означать для инициировавшей его команды автоматический малый двухминутный штраф.

По мнению главы судейского корпуса КХЛ, выступившего инициатором внесения поправок, с механизмом запроса на положение «вне игры» давно «надо было что-то делать».

— Например, давать две минуты в случае, если судьи по итогам запроса не поменяют свое решение. Как сейчас было на Олимпийских играх, — заявил Алексей Анисимов. — Можно разрешить любое количество запросов на вне игры, но каждый раз, если запрос тренера не оправдывает себя, это будет означать две минуты штрафа для его команды. Мы это обязательно обсудим с клубами. Потому что тогда они не будут брать лишний раз запросы на «вне игры», которые очень замедляют матч. А иногда тренеры делают это не потому, что сомневаются в решении арбитра, а чтобы использовать эту паузу в качестве дополнительного тайм-аута.

Тренеры зачастую берут повторы в концовках матчей, чтобы притормозить игру, отметил в беседе с «Известиями» и бывший главный тренер «Автомобилиста», «Югры» и «Адмирала» Андрей Разин.

— Конечно, это помогает их командам перевести дух, но негативно влияет на динамику игры, — сказал «Известиям» специалист. — Предлагаемое нововведение должно положительно сказаться на нашей лиге, сделать ее более зрелищной и увеличить количество заброшенных шайб. Ведь по статистике больший процент заброшенных шайб приходится именно на время игры в большинстве. Это правило используется в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Думаю, и нам оно тоже не повредит.

По словам Алексея Анисимова, предложенная инициатива будет обсуждаться уже по окончании нынешнего сезона — в ближайшие выходные в КХЛ стартует первый раунд плей-офф.

— Как член совета директоров КХЛ я буду выносить эту идею на рассмотрение высшего управляющего органа лиги. Но — только после того, как мы закончим проводить опрос команд, — сказал он. — Мы уже написали им о том, что предлагаем поменять в правилах. Получим отзывы от клубов, разошлем их неформальному «совету генеральных менеджеров», которые выскажут свое мнение. При этом в течение сезона менять правила ни в коем случае нельзя, все уже привыкли к имеющимся стандартам. Но с механизмом запроса на «вне игры» все-таки нужно что-то делать. Видеопросмотры вводились, чтобы убрать человеческий фактор при принятии решений — игра быстрая, судьи не всегда замечают те или иные вещи. Конечно, они введены в помощь судьям, болельщикам и игрокам, чтобы справедливость восторжествовала. Но нельзя использовать их как способ сбить темп игры в пользу той или иной команды.

В большинстве клубов КХЛ пока не готовы дать оценку предложению о штрафах за неудачное использование просмотра.

— Прежде всего нужно всё проанализировать, — заявил «Известиям» генеральный менеджер «Северстали» Валерий Зелепукин. — Думаю, это может пойти на пользу и сделать наш хоккей более зрелищным. Но на тренерский штаб ляжет еще большая ответственность в принятии решений. Это нововведение имеет смысл. Но нужно еще раз всё обсудить и принять коллегиальное решение всех заинтересованных сторон.

При этом Алексей Анисимов отметил, что само по себе правило запроса тренера на возможные ошибки в определение офсайда позитивно влияет на развитие игры.

— Радует, что судьи перестали перестраховываться и все пограничные моменты отдают в пользу атаки, — отметил он. — Вы как болельщик приходите на хоккей, чтобы увидеть голы и красивые комбинации, а не для того, чтобы слушать свистки. Эти моменты порадовали. Техника очень помогает в эпизодах «50 на 50», которые невозможно точно разглядеть простым человеческим глазом.

Согласно действующему регламенту, главный тренер может использовать дополнительный видеопросмотр в случаях взятия ворот после незафиксированного положения «вне игры», взятия ворот в результате блокировки вратаря и отмены взятия ворот в результате блокировки вратаря.

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