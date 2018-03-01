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Суд оставил в силе приговор виновнице ДТП с «пьяным мальчиком»

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Фото: агентство городских новостей «Москва»/Кирилл Зыков
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Московский областной суд признал законным приговор по делу о ДТП с «пьяным мальчиком» в подмосковной Балашихе. Ранее виновнице происшествия — Ольге Алисовой — дали три года колонии-поселения.

1 марта приговор вступил в законную силу и стал обязательным для исполнения, пояснили в суде.

Мособлсуд рассматривал апелляцию на прежний приговор со стороны родителей погибшего ребенка. Истцы посчитали наказание слишком мягким.

В свою очередь, приговор опротестовала и сама осужденная: защита надеется добиться её оправдания, уточняет «Интерфакс».

Напомним, резонансное ДТП произошло 23 апреля прошлого года во дворе жилого дома в микрорайоне Павлино в Балашихе. Алисова, сдавая назад на своей машине, сбила ребенка и протащила его несколько метров по земле. 

Судмедэкспертиза показала, что в крови мальчика было 2,7 промилле алкоголя, что соответствует сильнейшей степени опьянения. В октябре выводы были опровергнуты повторной экспертизой.

15 ноября суд вынес свой приговор по делу о ДТП. Кроме срока в колонии, виновную обязали компенсировать моральный вред родственникам погибшего ребенка в размере 2,5 млн рублей и материальный ущерб в размере 60 тыс. рублей. 

Как писал iz.ru, в декабре адвокаты Ольги Алисовой потребовали 10 млн рублей с родителей ребенка за клевету.

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