Имя Михаила Зощенко присвоили одной из улиц Санкт-Петербурга

Имя советского писателя, драматурга, сценариста и переводчика Михаила Зощенко присвоили Безымянному проезду в городе Сестрорецке в Курортном районе Санкт-Петербурга. Соответствующее распоряжение за подписью губернатора Северной столицы Георгия Полтавченко опубликовано на официальном сайте Смольного.

Решение о присвоении безымянной улице в Сестрорецке имени писателя Михаила Зощенко приняли в Петербургской межведомственной комиссии по наименованиям, сообщает сайт «Комсомольской правды в Санкт-Петербурге». Также в честь Зощенко уже была названа центральная городская библиотека в Сестрорецке. В ней с 1994 года проходят знаменитые «Зощеновские чтения». В 2003 году в Сестрорецке установили памятник писателю.

Имя автора улице в Курортном районе Петербурга было присвоено неслучайно. Известно, что знаменитый писатель и публицист часто отдыхал в этом районе на даче, где и провел последние годы жизни и позднее был похоронен на городском кладбище Сестрорецка.

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