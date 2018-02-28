Карякин одновременно сыграл в шахматы с 10 соперниками

В избирательном штабе Владимира Путина развернулся напряженный шахматный поединок. Гроссмейстер Сергей Карякин одновременно сыграл с 10 соперниками. В рамках турнира чемпион мира поддержал талантливых волонтеров.

Это и другие интересные видео показывает круглосуточный телеканал «Известия». Он доступен не только на сайте, но и в пакетах крупнейших кабельных и спутниковых операторов на территории России. Среди них — «Ростелеком», «Триколор», МТС, «Билайн», «ЭР-Телеком», «Акадо», «МегаФон ТВ» и «Орион-Экспресс». Кроме того, iz.ru можно смотреть в сетях региональных кабельных операторов.