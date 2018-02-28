В Киеве активисток Femen поймали среди журналистов

В Киеве задержали двух известных активисток движения Femen. Общественниц обнаружили в толпе среди журналистов, дожидавшихся пресс-конференции президента Украины Петра Порошенко.

Девушек по имени Аня и София задержали около Киево-Печерской лавры и в кафе на соседней Лаврской улице.

«Обеих увезли в Печерский райотдел полиции», — сообщает интернет-издание «Страна.ua».

Украинский лидер в Киеве впервые за девять последних месяцев проводит открытую встречу с прессой. Тема конференции — «Вызовы-2018».

Как писал iz.ru, в здании Оболонского районного суда Киева искали активисток движения Femen, заставляя женщин снимать одежду.