ФСБ опубликовало видео задержания группы экстремистов в Калуге

Опубликовано видео задержания сотрудниками Федеральной службы безопасности (ФСБ) членов региональной преступной группы в Калуге.

Как сообщалось, сотрудники ФСБ России прекратили деятельность лаборатории по изготовлению самодельных взрывных устройств и мастерской по модернизации огнестрельного оружия и производству боеприпасов.

Были задержаны организатор криминального бизнеса и трое его сообщников. У них изъяли арсенал огнестрельного оружия, большой объем взрывчатки. Обнаружена также «литература и листовки антиконституционного содержания, атрибутика с символикой экстремистской организации «Артподготовка».