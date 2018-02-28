«Мегафон» привяжет мобильные счета абонентов к Apple Pay и Samsung Pay

Компания «Мегафон» совместно с MasterСard запускают сервис по привязке к сервисам Apple Pay и Samsung Pay счета мобильного телефона абонентов. Об этом пишет газета «Коммерсант».

Таким образом, абоненты «Мегафона» смогут оплачивать покупки офлайн напрямую со счета своего мобильного телефона. По словам директора по новым бизнесам и партнерствам компании Яна Кухальского, оператор создает прецедент в мировой практике, поскольку пока на рынке нет решений, при которых мобильный счет абонента становится платежным средством напрямую.

Лимит платежей со счета одного мобильного телефона составит 100 тыс. рублей — таковы требования российского законодательства. Кроме того, такую планку устанавливает и регламент платежной системы MasterСard.

Также «Мегафон» и MasterСard согласовали выпуск виртуальных банковских карт, которые можно будет пополнять путем зачисления средств на счет мобильного телефона. К одному мобильному счету можно будет выпустить до 10 таких карт, сообщает Федеральное агентство новостей.

В «Мегафоне» также напомнили, что физическую банковскую карту на базе платежной системы MasterСard, привязанную к счету мобильного телефона, компания представила еще в августе 2016 года. С того момента было выдано более 1,2 млн карт от банка «Раунд», который их эмитирует.