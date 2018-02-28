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«Мегафон» привяжет мобильные счета абонентов к Apple Pay и Samsung Pay

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Фото: Global Look Press/Oleksiy Maksymenko
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Компания «Мегафон» совместно с MasterСard запускают сервис по привязке к сервисам Apple Pay и Samsung Pay счета мобильного телефона абонентов. Об этом пишет газета «Коммерсант».

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Таким образом, абоненты «Мегафона» смогут оплачивать покупки офлайн напрямую со счета своего мобильного телефона. По словам директора по новым бизнесам и партнерствам компании Яна Кухальского, оператор создает прецедент в мировой практике, поскольку пока на рынке нет решений, при которых мобильный счет абонента становится платежным средством напрямую.

Лимит платежей со счета одного мобильного телефона составит 100 тыс. рублей — таковы требования российского законодательства. Кроме того, такую планку устанавливает и регламент платежной системы MasterСard.

Также «Мегафон» и MasterСard согласовали выпуск виртуальных банковских карт, которые можно будет пополнять путем зачисления средств на счет мобильного телефона. К одному мобильному счету можно будет выпустить до 10 таких карт, сообщает Федеральное агентство новостей.

В «Мегафоне» также напомнили, что физическую банковскую карту на базе платежной системы MasterСard, привязанную к счету мобильного телефона, компания представила еще в августе 2016 года. С того момента было выдано более 1,2 млн карт от банка «Раунд», который их эмитирует.

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