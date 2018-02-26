«Мегафон» стал единственным владельцем «Евросети»

Мобильный оператор «Мегафон» и «Вымпелком» (телекоммуникационный холдинг Veon) закрыли сделку по разделению бизнеса сети салонов сотовой связи «Евросеть», по итогам которой «Мегафон» стал владельцем 100% акций «Евросети». Об этом сообщили в пресс-службе сотового оператора.

Как отмечает RNS, «Вымпелком» приобрел 50% розничных салонов «Евросети», а это порядка 1,8 тыс. розничных магазинов. Кроме того, компания должна будет выплатить 1,25 млрд рублей, с учетом возможных корректировок, чтобы покрыть часть непогашенных долговых обязательств «Евросети».

По словам гендиректора «Мегафона» Сергея Солдатенкова, «разделение активов «Евросети» позволит обеим компаниям сфокусироваться на выполнении их стратегии, что приведет к оптимизации мобильной розницы в России».

Ранее сообщалось, что «Мегафон» планирует в течение месяца после завершения сделки объединить «Евросеть» с другим ретейлером. По мнению оператора, наиболее вероятным является объединение «Евросети» со «Связным». Veon же планирует завершить ребрендинг всех приобретенных магазинов в монобрендовую розничную сеть «Билайн» во II квартале 2018 года.